شكرا لقرائتكم محمد فضل: لم نختلف على تقسيم تذاكر السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الاتهامات الاتى اسندها له أحمد شوبير عن الخلاف بينه وبين الدكتور سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية بسبب طريقة توزيع تذاكر السوبر المصري.

وتابع فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، اليوم الأحد، أن العلاقة بينه وبين سحر عبد الحق مميزة للغاية وأن الاتحاد المصري حصل على نسبته من تذاكر مباراة السوبر وتم توزيعها على الأعضاء بالتساوي وغير صحيح خلافه معها على توزيع التذاكر.

وقال فضل أن المتداول والشائع غير الحقيقي، موضحا أنه يتميز بالجرؤة والمواجهة وهذه طبيعته.

Advertisements

وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل فلدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.