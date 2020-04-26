شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: لن أخوض أي انتخابات بعد انتهاء فترتي فى الوزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الرياضة، أنه لن يفكر في الانتخابات في أي يوم قادم بعد انتهاء فترته السياسية فى الوزارة .

واستطرد أشرف صبحى عبر أثير الشباب والرياضة قائلا : لن أفكر يوما في ذلك خاصة وبعد انتهاء فترتي سأعود إلى عملي مرة أخرى فى الاستشارات التسويقية لكبرى الأندية

وعن أزمة كورونا قال : مثلها مثل جميع دول العالم ، واستهشد وزير الرياضة بتصريحات "انفانتينو" رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم والتي قال فيها أن صحة الإنسان أهم من أي نشاط .

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وأضاف صبحى، أن حجم عقود الأندية واللاعبين كبير جدا بمتوسط 70 مليون فى 18 نادي قائم بالفعل وبالتالي فحجم الخسائر ليس بالقليل ولكن الوضع والأزمة عالمية ، مشيرا إلى ثقته الكاملة فى القيادة السياسية لتخطى المحنة الحالية .

وأشار وزير الرياضة إلى أن اقتصاد كرة القدم القائم ليس فقط فى أندية الدورى ولكن هناك أكاديميات ومراكز شباب ، موضحا أن هناك قطاعات كبيرة جدا لا يلتفت لها الإعلام بحكم اهتمام الناس بأندية الدورى وهؤلاء الناس تضرروا أيضا .

وعن بعض الأندية التي حاولت تسريح العاملين قال أنه تواصل مع العديد من إدارات الأندية للتكاتف وتقديم خدماتهم المجتمعية الفترة القادمة للعاملين وقدمنا 25 مليون جنيه لـ552 نادي رياضى لدعمهم ضد أزمة كورونا .