شكرا لقرائتكم أجمل مباريات رمضان .. رأسية أبوتريكة تتعملق فى سماء فى ليالي الشهر الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واقعة غربية بطلها الثنائى أبو تريكة وحسن شحاته شهدها شهر رمضان المعظم عام 2012 ، حينما التقى الأهلي والزمالك فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2012، والتى أقيمت يوم 3 رمضان 1433 هجرية

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دخل نادي الزمالك المباراة بعد أن خسر مباراة الجولة الأولى أمام تشيلسى الغانى، أما الأهلي فقد فاز على مازيمبى الكونغولى، وكان يريد الأبيض كسر عقدة الاحمر الذى لم يهزمه منذ عام 2007 حينها ، وأقيمت المباراة بدون جمهور بسبب أحداث بورسعيد الدامية.

وفى اللقاء تلألأت رأس أبوتريكة فى الدقيقة 79، وسجلت هدف فوز الأهلي على الزمالك، ليزيد معاناة الأبيض، ويلحق به الخسارة الثانية فى دور المجموعات ليصعب مهمته تماما فى البطولة