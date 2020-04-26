شكرا لقرائتكم أشرف صبحى عن كورونا: قدمنا 25 مليون دعم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن خسائر الرياضة المصرية من أزمة كورونا مثلها مثل جميع دول العالم ، واستهشد وزير الرياضة بتصريحات "انفانتينو" رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم والتي قال فيها أن صحة الإنسان أهم من أي نشاط .

وأضاف صبحى، أن حجم عقود الأندية واللاعبين كبير جدا بمتوسط 70 مليون فى 18 نادي قائم بالفعل وبالتالي فحجم الخسائر ليس بالقليل ولكن الوضع والأزمة عالمية ، مشيرا إلى ثقته الكاملة فى القيادة السياسية لتخطى المحنة الحالية .

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وأشار وزير الرياضة إلى أن اقتصاد كرة القدم القائم ليس فقط فى أندية الدورى ولكن هناك أكاديميات ومراكز شباب ، موضحا أن هناك قطاعات كبيرة جدا لا يلتفت لها الإعلام بحكم اهتمام الناس بأندية الدورى وهؤلاء الناس تضرروا أيضا .

وعن بعض الأندية التي حاولت تسريح العاملين قال أنه تواصل مع العديد من إدارات الأندية للتكاتف وتقديم خدماتهم المجتمعية الفترة القادمة للعاملين وقدمنا 25 مليون جنيه لـ552 نادي رياضى لدعمهم ضد أزمة كورونا .