شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : كنت بطل الجمهورية بالكاراتية.. ورمضان فى شبرا مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر أثير الشباب والرياضة ، إنه مارس رياضة الكاراتية فى الأهلى والزمالك وكان الكابتن زكريا عبدالعزيز مدربه في الأهلى وكابتن عاطف اباظة فى الزمالك وأشار إلى أنه ترأس جهاز الكاراتية فى نادي الزمالك فيما بعد ، وحقق بطولة الجمهورية فى اللعبة
وعن طقوس رمضان قال إنه كان يحب منطقة شبرا التى ولد وترعرع فيها و "اللعب فى الشارع " دائما قبل الإفطار مؤكدا أن الأجواء الرمضانية فى شبرا مختلفة كثير عن العديد من المناطق فى القاهرة
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