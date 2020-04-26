شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : كنت بطل الجمهورية بالكاراتية.. ورمضان فى شبرا مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر أثير الشباب والرياضة ، إنه مارس رياضة الكاراتية فى الأهلى والزمالك وكان الكابتن زكريا عبدالعزيز مدربه في الأهلى وكابتن عاطف اباظة فى الزمالك وأشار إلى أنه ترأس جهاز الكاراتية فى نادي الزمالك فيما بعد ، وحقق بطولة الجمهورية فى اللعبة

وعن طقوس رمضان قال إنه كان يحب منطقة شبرا التى ولد وترعرع فيها و "اللعب فى الشارع " دائما قبل الإفطار مؤكدا أن الأجواء الرمضانية فى شبرا مختلفة كثير عن العديد من المناطق فى القاهرة