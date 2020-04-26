مدرب السعودية رونار يعلن تخفيض راتبه

الرياض - أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار السبت تخفيض راتبه دعما لادارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".
وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".
وعلق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا".
وجا قرار رونار بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من آذار/مارس الماضي.
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