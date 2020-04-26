رافاييل فاران ينتظر قرار النادي الملكي لتجديد عقده

بات مدافع نادي ريال مدريد الإسباني الفرنسى رافاييل فاران، بانتظار قرار ناديه لتحديد مصيره سواء بتجديد عقده مع النادي الملكى “ريال مدريد”،أو غير ذلك في ضوء تلقيه للعديد من العروض الأوروبية التي تنوي في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقد أشارت عدد من التقارير الصحفية، ومنها صحيفة “أس” الإسبانية، إن فاران صاحب الــ 27 عاما ينتظر قرار ناديه بشأن التجديد، خاصة فى استمرار رغبة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي في تقديم عروض لللاعب خلال الساعات الماضية.

يشار أن عقده سينتهي من النادي الإسباني في 2022 بعدما انضم للنادي الملكي في عام 2011 منتقلاً من نادى لانس الفرنسي بعدما إتفق إدارة الناديين لاتفاق مباشر بشأن حسم الصفقة التى كانت نقطة اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق.