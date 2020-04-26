سامبدوريا الإيطالى يطلب التعاقد مع ميراندا ظهير أيسر برشلونة

النادي الإيطالي سامبدوريا، أختار اللاعب الإسباني خوان ميراندا الظهير الأيسر لبرشلونة والمعار إلى نادي شالكة الألماني حتى إنتهاء الموسم من أجل تعزيز الفريق خلال سوق انتقالات الموسم الجديد، حيث أن فريق سامبدوريا الإيطالي يعد من أكثر الأندية في أوروبا التي ظهر بها إصابات بمرض كورونا، فكانت البداية عندما أعلن عن ظهور أعراض كورونا علي 4 لاعبين بجانب دكتور الفريق.

وبحسب ما جاء في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن سامبدوريا الإيطالى يريد ضم الظهير الأيسر لنادي شالكه الألماني المُعار من برشلونة، خاصة أن اللاعب لا ينوي الاستمرار مع شالكه، ولذا سوف يفكر برشلونة بوضعه بمجرد انتهاء الموسم الحالي، وتابعت انه في حال اختيار ميراندا فريق أخر فإن الفريق الإيطالي سوف يتجه للتعاقد مع لوكاس بيتون الظهير الأيسر لنادى كورينثيانز البرازيلي.