محمد فضل: الأهلي أخطأ.. والجناني يتواصل مع رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بأنه فقد جزء من شعبيته بسبب منصبه الحالي، قائلًا أن الأهلي أخطأ في البيان الخاص بتأجيل مباراة الزمالك في الدور الأول، وأن عمرو الجنايني يتواصل دائمًا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال فضل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "فقدت جزء من شعبيتي التي اكتسبتها في أمم إفريقيا بسبب فترة العمل في اتحاد الكرة، لأن اتحاد الكرة هو الحائط المائل بالنسبة للجميع وليس له شعبية."

وتابع: "لا أشعر بالندم على خوض تجربة العمل في اتحاد الكرة، وأعمل بمبدأ دائمًا في كافة المواقف التي تعرض أمامي".

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وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي أصدر في أحد المرات بيان خاطئ، وكان ذلك بسبب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في الدور الأول، والأهلي لم يكن مقتنعًا بوجود أسباب أمنية رغم أنني كنت على تواصل دائم معه."

وواصل: "في هذه المباراة كانت على تواصل دائم مع مسئولي الناديين، وتم التواصل مع محمود الخطيب في الأهلي، وأحمد وأمير مرتضى في الزمالك."

واختتم: "عمرو الجنايني على تواصل دائم مع رئيس الزمالك بالرغم من كل ما يقال، وما يحدث في الغرف المغلقة يختلف تمامًا عما يتم إعلانه."