مصدر بالأهلي لمصراوي: أخصائي التأهيل انضم لنا في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن الدكتور محمد النجار، أخصائي التأهيل بالفريق الأول، انضم للنادي في شهر فبراير الماضي وبدأ عمله بشكل طبيعي.
وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب صدر متأخرا بخصوص اعتماد تعيين النجار ضمن الجهاز الطبي للفريق الأول.
وأضاف: "لكن قبل ذلك فهو يتواجد منذ شهر فبراير في ملعب التتش ويتابع مع زميله طارق عبد العزيز حالات اللاعبين المصابين، وهم سعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد".
ويعمل النجار حاليا أستاذ بكلية تربية رياضية، وسبق له العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم عمل في عدة أندية منها إنبي وطلائع الجيش وبتروجت والشرطة العراقي مع محمد يوسف.
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