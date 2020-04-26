حصل على صفر.. صدمة لدروجبا بعد خسارة انتخابات اتحاد الكرة الإيفواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة فريق تشيلسي الأسبق، صدمة بعدم حصوله على أي أصوات في المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد الكرة الإيفواري، التي أقيمت خلال الساعات القليلة الماضية.

ولم يمنح ممثلوا اتحاد اللاعبين السابقين أي صوت لدروجبا، وفي المقابل حصل منافسه سوري دياباتي على 11 صوتا من أصل 14 وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، بينما لم يحصل المرشح الثالث إدريس ديالو (نائب الرئيس الحالي)، على أي أصوات أيضًا.

وبحسب ما ذكره موقع "ghanasoccernet" فإن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت عبر الفيديو كونفرانس أثارت جدلا هائلا في كوت ديفوار.

وأضاف الموقع الغاني أن دروجبا يأمل في تدارك الأمر، عندما يتم التصويت في بقية المراحل، التي تشمل اتحاد اللاعبين الحاليين، وكذلك المدربين، الحكام والأجهزة الطبية