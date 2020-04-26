شوبير يختار أصعب لاعب واجهه.. والأفضل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على عدة أسئلة وجهها إليه المحاور مفيد فوزي، بشأن أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا وأصعب لاعب واجهه في الملاعب خلال مسيرته.
وقال شوبير، الذي تحول من مقعد المحاور إلى الضيف خلال برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "فاكهة الكرة المصرية هو عبدالله السعيد لاعب بيراميدز رغم أنه ترك الأهلي، يبقى لاعبا رائعا".
وأضاف ردا على أسئلة مفيد فوزي: "محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".
وأكمل: "عصام الحضري لم يكن على حق حين ترك الأهلي، ومانويل جوزيه كان على حق".
وتابع: "جنرال الكرة المصرية هو المدير الفني الراحل محمود الجوهري، ولا أجد من يُطلق عليه نفس اللقب حاليا، لا يوجد جنرال للكرة المصرية بعد رحيل الجوهري".
وأوضح: "الجوهري كان جنرال في الجيش والكرة، وعبر بالكرة المصرية عبور رهيب، وبالتالي ينطبق اللقب عليه بنسبة 100%".
وأتم شوبير تصريحاته بالحديث عن أصعب منافس قائلا: "طارق يحيى هو أصعب لاعب واجهته رغم أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف أمامي، أما رأس جمال عبدالحميد كان تزعجني وأحرز منها هدفين في شباكي".
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