الإمارات تعلن جاهزيتها لاستضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم

أعلنت الإمارات جاهزيتها لاستضافة النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقرر انطلاقها، مطلع العام المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي، تواصله عبر تقنية الفيديو عن بعد، مع مسئولي اتحاد غرب آسيا للعبة، من أجل الوقوف على آخر التجهيزات والنواحي التسويقية الخاصة بالبطولة، مع الإجراءات الوقائية التي تتبع في ظل تداعيات أزمة فيروس

يذكر أن تلك البطولة هي الأولى منذ انطلاق المنافسات في عام 2000، التي تشهد تواجد الدول كافة المنتمية لمنطقة غرب آسيا وعددهم 12 دولة.

وتشهد الأنشطة غرب آسيا للعبة، من أجل الوقوف على آخر التجهيزات والنواحي التسويقية الخاصة بالبطولة، مع الإجراءات الوقائية التي تتبع في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا الراهنة.يذكر أن تلك البطولة هي الأولى منذ انطلاق المنافسات في عام 2000، التي تشهد تواجد الدول كافة المنتمية لمنطقة غرب آسيا وعددهم 12 دولة.وتشهد الأنشطة الرياضية في الإمارات ومعظم الدول الآسيوية توقفاً بسبب الأزمة الصحية الراهنة.

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