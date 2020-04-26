" باردو" ينفى شائعة" حصوله على مكافأة عدم هبوط فريقه

نفى آلان باردو مدرب" أدو دن هاج" -المنافس على مقعد البقاء بدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم -، ماتردد عن قرب حصوله على مكافأة مالية من ناديه بعد نجاته من الهبوط للدرجة الأدنى

نتيجة إلغاء الموسم جراء استمرار جائحة كورونا

ونتيجة لقرار إلغاء الموسم في الأسبوع الماضي فإن دن هاج، صاحب المركز قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة

الأمان- قبل توقف البطولة بسبب العدوى- وكان قريبا جدا من الهبوط سيستمر في الدوري الأول.

وعبر موقع النادي ،قال باردو (58 عاما) "لو كان لي الحق فعلا، في مكافأة فإنني لن أرغب مطلقاً في الحصول عليها في هذه الظروف الصعبة وكنت سأعيد المكافأة للنادي .