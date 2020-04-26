"شورله" يقترب من الرحيل عن بورسيا دورتموند الألماني

أعطى هانز يواخيم فاتسكا الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الضوء الأخضر لرحيل "أندري شورله "بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من سبارتاك موسكو الروسي. فترة إعارته من سبارتاك موسكو الروسي. وينتهي عقد شورله "29 عاماً" مع دورتموند صيف العام المقبل. صيف العام المقبل. وكان "شورله " قد صنع الهدف الذي سجله ماريو غوتزه لصالح المنتخب الألماني في نهائي مونديال البرازيل 2014 ،لكنه تراجع مؤخرا بشكل غريب.

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