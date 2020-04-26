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شاهد.. أحمد عيد عبدالملك يكشف ظهور مسؤول بالأهلي في برنامج رامز جلال

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كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق عن ظهور مسؤول في فريق الأهلي مع رامز جلال في أحد الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان.

وقال عيد عبر حسابه الرسمي على تويتر إن هناك مسؤول

في فريق ظهر ولكن الحلقة لن يتم عرضها بسبب تدخل البعض وفي حالة حديثه بتفاصيل أكثر سيرحل المسؤول عن منصبه.

وفي الوقت ذاته تداول رواد مواقع التواصل

الاجتماعي بعض التسريبات والصور التي تشير إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هو المسؤول الذي ظهر مع رامز جلال في برنامجه.

ولن يتم عرض الحلقة خاصة أنه في حال عرضها ستنتاب إدارة الأهلي حالة من الغضب الشديد بسبب ظهور مدير الكرة في هذا البرنامج.

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