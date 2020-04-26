لاعبوالانتاج الحربي يتدربون على فترتين بمنازلهم

وضع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي برنامجا تدريبيا جديدا للاعبيه في المنزل حيث يؤدي كل لاعب على جهاز خاص أو الجري بمناطق تسمح بذلك، على خلفية تفشي وباء فيروس بمناطق تسمح بذلك، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا يتضمن البرنامج وحدتين تدريبتين بدلا من واحدة ،صباحا ومساءا للنزول بوزن اللاعبين . ومساءا للنزول بوزن اللاعبين . وطالب مختار مختار من لاعبيه التركيز في التدريب خاصة خلال شهر رمضان المبارك ووجه نصيحته بعدم الإفراط في تناول حلويات خلال الشهر الفضيل لتأثيرها على الوزن.

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