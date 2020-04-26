رئيس نادي بريشيا: لن نتدخل في مستقبل ساندرو تونالي

أكد رئيس نادي بريشيا الإيطالي، ماسيمو سيلينو، أنه وعد ساندرو تونالي، نجم الفريق، في اختيار فريقه المستقبلي، مشيرًا إلى أن النادي لن يتدخل في هذا الأمر.
ولفت ساندرو تونالي، البالغ من العمر 19 ربيعًا، الأنظار هذ الموسم رفقة فريقه بريشيا، الأمر الذي جعله مطمعًا للعديدمن عمالقة أوروبا مثل أندية برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد، وسيتي الإنجليزيين.
وقال رئيس نادي بريشيا في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، إنه لم يدخل في أي مفاوضات في الوقتالراهن بشأن التخلي عن خدمات تونالي مؤكدًا أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في الفترة المقبلة نظرًا لمردوده الفني الملفت للنظر.
وتمنى رئيس نادي بريشيا بقاء فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم وأن يظل تونالي لاعبًا في الفريق، مشيرًا أنه لن يقف أمام طموحات اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل.
يذكر أن بريشيا يتذيل ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.
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