عبد الظاهر السقا : لاعبو المصري وافقوا على تخفيق رواتبهم بسبب أزمة كورونا

أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالنادي المصري، موافقة لاعبي الفريق على خصم جزء من مستحقاتهم المالية على إثر تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا.

وأدلى الشقا بتصريحات إذاعية، اليوم الأحد، قال خلالها إن النادي

المصري اتفق مع لاعبيه على خصم 50 % من مستحقاتهم في حال إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا أن اللاعبين يتبقى لهم ثلاثة أشهر فقط من مستحقاتهم، بالإضافة لخصم 25 % من نسبة المشاركة.

وأستدرك " لاعبو المصري الذين ليس في عقودهم شرطًا يقتضي بنسبة المشاركة أكدوا رغبتهم في تخفيض عقودهم كباقي لاعبي الفريق".

وأتم مدير الكرة بالنادي المصري تصريحاته بوجوب استراتيجية للتعامل مع أزمة تعليق الدوري والنتائج المرتبطة في حالة إلغائه وحالة استئنافه.