تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق عن أزمة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر وعصام الحضري حارس مرمى المنتخب . وفوجئ شوبير بضيفه مفيد فوزي في أولى حلقات برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف إم يباغته بالعديد من الأسئلة على الهواء . وسأل مفيد فوزي عن أزمة الحارس والمدرب البرتغالي وهل كان الحضري على حق ليرد شوبير إن جوزيه هو من كان على حق في استيائه من الحارس الذي هرب من ناديه ليحترف في سويسرا .

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كانت هذه تفاصيل خبر من كان الأحق في أزمة جوزية والحضري .. شوبير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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