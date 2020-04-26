النجومية وحدها لا تكفي .. دروجبا "صفر" في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري

خسر ديديه دورجبا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، انتخابات اتحاد الكرة الإيفوراي، التي خاض غمارها على مقعد الرئاسة.

وتلقى دورجبا مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق صدمة كبيرة بعد عدم حصوله على أي صوت انتخابي، في حين

تولي سوري دياباتي رئاسة الاتحاد بعد حصوله على 11 صوتًا انتخابيًا من أصل 14 صوتًا في حين امتنع 3 أعضاء عن التوصيت.