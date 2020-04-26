خسر ديديه دورجبا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، انتخابات اتحاد الكرة الإيفوراي، التي خاض غمارها على مقعد الرئاسة.
وتلقى دورجبا مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق صدمة كبيرة بعد عدم حصوله على أي صوت انتخابي، في حينتولي سوري دياباتي رئاسة الاتحاد بعد حصوله على 11 صوتًا انتخابيًا من أصل 14 صوتًا في حين امتنع 3 أعضاء عن التوصيت.
كانت هذه تفاصيل خبر النجومية وحدها لا تكفي .. دروجبا "صفر" في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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