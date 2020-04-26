غدًا.. اجتماع عاجل لرابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم

تجتمع غدًا "الإثنين" رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم للتصديق على قرار إلغاء ما تبقى من مباريات الموسم الحالي من عدمه.
ومن المنتظر أن تؤجل رابطة الدوري البلجيكي التصديق على إلغاء الموسم، لفتح الطريق أمام عودة النشاط الكروي على خلفية أزمة وباء فيروس كورونا.
كان تأجل الاجتماع الذي سيشارك فيه 24 ناديًا تمثل أول درجتين مرتين بالفعل ما عزز تكهنات إعلامية تحدثت عن إمكان الرجوع عن قرار إلغاء الموسم الذي اتخذ في بداية الشهر الجاري بعد أن طلب 17 فريقًا بإلغاء ماتبقى من الموسم.
وتم إعلان كلوب بروج المتصدر بطلًا للدوري البلجيكي الأول في الموسم الحالي في حين أحيلت قرارات أخرى ذات صلة لمجموعة عمل من خمسة أشخاص ومنها الأمور المتعلقة بالهبوط والصعود والتأهل لبطولتي أوروبا.
وأشارت تقارير صحافية السبت إلى أن رابطة الدوري الممتاز تتطلع إلى استئناف المنافسات 8 يونيو المقبل ومن دون جمهور.
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