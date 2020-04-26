لعب أسطورة كرة القدم الإيطالي “فرانشيسكو توتي” (مواليد 27 سبتمبر 1976)، مع منتخب ايطاليا الأول لكرة القدم فى الفترة من 1998 الى 2006، واستطاع ان يُتوج مع الأتزوري بكأس العالم 2006، وفى هذا السياق نستعرض معمكم فيديو جميع أهداف فرانشيسكو توتي مع منتخب إيطاليا.

وصلت عدد مشاركات توتي مع المنتخب الإيطالي الى 58 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وكان الظهور الاول له دوليا عام 1992 مع منتخب ايطاليا تحت 16 سنة، تحت قيادة المدرب سيرجيو فاتا، ثم لعب لمنتخب ايطاليا تحت 18 سنة وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 سنة بقيادة المدرب “سيزار مالديني”، ثم جاء الاستدعاء من المدرب “دينو زوف” للعب مع المنتخب الأول وكانت أول مشاركة لتوتي أمام منتخب سويسرا عام 1998.

وشارك توتي أساسيا في كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2000، واستطاع ان يسجل هدفا فى مرمي منتخب بلجيكا، وفى مباراة نصف النهائي أمام منتخب هولندا قدم أداءً رائعاً وفازت إيطاليا بضربات الترجيح وكان لتوتي فيها هدف بطريقة الملعقة.

وشارك توتي منتخب ايطاليا بالتتويج بلقب كأس العالم 2006، بعد تعافيه من الاصابة التي أدت الى غيابه لمدة ثلاثة شهور متواصلة قبل انطلاق المونديال، ولم يكن وقتها بكامل لياقته البدنية، ولكنه لعب بالصفائح المعدنية الموجودة بكاحل قدمه، ومع كل هذا كان يلعب اساسيا مع المنتخب واستطاع ان يسجل هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء ضد منتخب أستراليا، واعتزل توتي اللعب الدولي بعد نهائي كأس العالم 2006.