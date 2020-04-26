حسام عاشور محتار بين الاعتزال في الأهلي والعرض العربي!

أصيب أسطورة الأهلي “حسام عاشور” بحالة من الحيرة بعدما لاحت أمامه فرصة جديدة لمواصلة مشواره الكروي، عن طريق الانتقال إلى الخليج العربي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وفَكر ابن أكاديمية النادي الأهلي في الاعتزال النهائي لكرة القدم فور انتهاء عقده مع الأهلي الصيف المقبل، لكن كل شيء قد يتغير الآن بعد هذا العرض، الذي لم تعلن تفاصيله في وسائل الإعلام المحلية بعد.

وشعر حسام عاشور بالإهانة من إدارة الأهلي لعدم تعاملها معه مثلما تعاملت مع الثنائي المخضرم “وليد سليمان وأحمد فتحي” بتجاهل تجديد عقده نهاية الشهر الماضي.

ورغم تجاهل أحمد فتحي لعرض الأهلي واختياره الانتقال إلى بيراميدز بمبلغ فاق الـ 15 مليون جنيهًا مصريًا، تمسكت إدارة الأهلي بموقفها تجاه حسام عاشور، وطالبته بالاعتزال.

ووُعد حسام عاشور بالحصول على عقد محلل رياضي مع قناة الأهلي، ومنصب إداري في النادي، بالإضافة إلى إقامة مباراة اعتزال.

إلا أن العرض المقدم من أحد أندية الخليج العربي تسبب في حالة من الحيرة الشديدة لصاحب الـ 34 عامًا، فلا يزال يجد نفسه قادرًا على مواصلة اللعب لمدة عامين إضافيين على أبعد تقدير.

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نهاية باهتة

يعيش حسام عاشور نهاية باهتة لمسيرة طويلة عامرة بالبطولات مع الأهلي، فمنذ الموسم الماضي لا يشارك كأساسي وجاءت جميع مشاركاته هذا الموسم كبديل.

ولعب عاشور كبديل في ثلاث مباريات بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بمجموع 42 دقيقة فقط، وكان آخر ظهور له ضد مصر المقاصة لحساب الجولة 11 يوم الأول من يناير الماضي لمدة 6 دقائق.

كما شارك عاشور في 11 مباراة خلال الموسم الماضي، 9 منهم كأساسي.

وبدأ حسام عاشور مسيرته الكروية مع الأهلي عام 2004 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الشهير “مانويل جوزيه”، واستطاع المساهمة في تتويج الفريق بعدد هائل من البطولات تجاوز عددها الـ 30 بطولة.

ولم يُسجل حسام عاشور سوى هدف يتيم خلال مسيرته الطويلة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، كان في بداية موسم 2011/2010، ضمن الجولة الثانية يوم 24 أغسطس 2010، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي على طلائع الجيش بهذا الهدف الذي أحرزه عاشور في الدقيقة الأولى!.