الأهلي يُقنع هدرسفيلد ببيع رمضان صبحي

توصل مدير تعاقدات الأهلي المصري “أمير توفيق” لاتفاق مبدئي مع إدارة هدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء الجناح الدولي المصري “رمضان صبحي” بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته هذا الموسم.

وعلمت مصادر Mercatoday داخل النادي الأهلي أن هدرسفيلد وافق على التفاوض مع الأهلي، بشرط الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو.

وطلب هدرسفيلد في بداية مفاوضاته مع الأهلي مبلغ خمسة ملايين يورو، إلا أن أمير توفيق نجح في تخفيض المبلغ إلى حوالي ثلاثة ملايين يورو، ولا تزال المفاوضات جارية لتخفيضه أكثر من ذلك.

واستخدم أمير توفيق الغياب الطويل لرمضان صبحي عن الملاعب بداعي الإصابة، لإقناع هدرسفيلد بتخفيض المبلغ.

ولم يشارك رمضان صبحي في أي مباراة مع الأهلي منذ يوم 15 ديسمبر الماضي عندما لعب لمدة 90 دقيقة أمام حرس الحدود، في المباراة المنتهية بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وغاب رمضان صبحي عن 9 مباريات في الدوري المحلي، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر المصري التي خسرها رجال رينيه فايلر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام الزمالك في الإمارات، فضلاً عن مباراتي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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كما ساعد احتلال هدرسفيلد تاون لمركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” في المفاوضات، فلا يوجد أي أمل للفريق في العودة إلى الدوري الممتاز “البريميرليج”.

ويحتل هدرسفيلد، تحت قيادة المدرب الإنجليزي الشاب “داني كولي”، المركز الـ 18 برصيد 42 نقطة بفارق 14 نقطة واضحة عن بريستون نورث الذي يحتل المركز السادس المؤهل إلى المباريات الفاصلة المؤهلة إلى البريميرليج، حال تم استئناف الموسم بعد جائحة كورونا.

شرط الأهلي

تنوي إدارة الأهلي إدراج بند في عقد شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ينص على السماح باحتراف اللاعب خارج مصر فقط، إذا جلب نفس القيمة المالية التي سيتم دفعها لهدرسفيلد لإعادة التوقيع معه بعقد دائم هذا العام.

وأظهر المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” اقتناعه الكبير بإمكانيات رمضان صبحي، ولهذا شدد عدة مرات خلال اجتماعه بالإدارة على أهمية تمديد الإعارة أو شراء عقده من النادي الإنجليزي.

وقدم رمضان صبحي مستوى مذهل مع الأهلي في النصف الأول من هذا الموسم، وساهم بصورة واضحة في تخطي المارد الأحمر لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.