رياضة | خياران مطروحان .. مصير الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر خياران مطروحان .. مصير الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفقد فيروس كورونا المستجد المعروف بـ(كوفيد_19) مسيرة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تفشي الوباء الواسع في إيطاليا وإصابة الآلاف.

مصير عودة الدوري الايطالي

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي الخيارات المتاحة لحسم مصير الدوري الإيطالي، بعد تأجيل المسابقة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد الواسع داخل إيطاليا وإليكم التفاصيل:-

- استئناف الدوري الإيطالي في يونيو المقبل

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الخيار الأول المطروح على طاولة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هوا ، استئناف مباريات الكالتشيو في شهر يونيو المقبل وإنهاء البطولة قبل يوم 30 من نفس الشهر لتجنب مشاكل انتهاء عقود لاعبي الكرة والمدربين.

خيار استئناف بطولة الكالتشيو في يونيو المقبل هوا القرار المفضل لدى جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، لأنه سيتجنب حينها أضرارا اقتصادية تفوق المليار يورو ما بين حقوق تليفزيونية ورعاة.

- إلغاء الدوري الايطالي

خيار إلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم أصبح مطروحا أمام اتحاد اللعبة وهوا الحل الذي لا ترغب فرق الكالتشيو فيه خاصةً أنه سيجلب خسائر مالية بأكثر من مليار يورو هذا الموسم مقسمة ما بين حقوق تليفزيونية ورعاة وشبابيك بيع التذاكر.