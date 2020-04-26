رياضة | الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب النادي الأهلي من صفقة مفاجأة خلال الفترة الماضية ليفسح المجال أمام نظيره نادي الزمالك لضمها.

وقرر مسئولو الأهلي عدم ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم.

وجاء تراجع الأهلي عن فكرة ضم عبد العاطي في الصيف القادم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء والذي أكد أنه لا يحتاج إلى تدعيم مركز الوسط في الفريق.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أظهر اهتمام كبير بضم محمد عبد العاطي في الصيف القادم ولكن كان الأهلي ينافس الأبيض على الصفقة.