رياضة | الفرصة الأخيرة لحسام عاشور في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة لحسام عاشور في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو النادي الأهلي بمنح حسام عاشور لاعب وسط الفريق فرصة ليحسم مستقبله مع الأحمر بشكل نهائي.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء الضغط على عاشور لحسم موقفه مع النادي الفترة القادمة سواء بالاستمرار والاعتزال داخل النادي أو الرحيل في الصيف القادم.

وكان النادي الأهلي قد رفض تجديد عقد عاشور مع الاهلي لموسم أخر وطالبوا اللاعب بأن يعتزل داخل النادي أو يرحل.

ويملك حسام عاشور العديد من العروض لضمه في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن الأهلي أبرزها من نادي بيراميدز وبعض العروض من الخليج.