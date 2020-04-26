رياضة | عبد الله السعيد ودونجا في صورة على البحر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد ودونجا في صورة على البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، بنشر صورة على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، تجمعه بزميله نبيل عماد دونجا، وهما على البحر، وعلق عليها برمز قلب لمحبته للاعب دونجا.

وعلى صعيد آخر رفضت إدارة نادي بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل احتياج النادي لـ دونجا، وإعلان بقاءه لموسم جديد .

وكشفت مصادر أن المفاوضات بين الناديين تشهد حاليًا مرحلة من التجميد، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين، والمنتظر إتمامها في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويرغب الزمالك في التعاقد مع نبيل عماد دونجا، وأحمد أيمن منصور، وعمر جابر، أو رجب بكار، من بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى وخط الوسط والدفاع في الفريق الأبيض؛ استعدادًا للموسم الجديد.