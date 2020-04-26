رياضة | ريال مدريد يسبب أزمة كبيرة لمبابي في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسبب أزمة كبيرة لمبابي في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سبب نادي ريال مدريد أزمة كبيرة للفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان مع ناديه وجماهير الفريق.

ويرغب ريال مدريد في ضم مبابي منذ فترة لذلك قام النادي بالتخطيط مع مبابي أن يقوم بالضغط على إدارة باريس سان جيرمان ليسمحوا له بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة النادي الباريسي علمت بخطة مبابي مع ريال مدريد وتسبب ذلك في حالة غضب كبيرة داخل النادي من اللاعب وقرروا عدم بيعه لأي نادي في الصيف القادم.

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كما أشارت التقارير إلى أن جماهير باريس سان جيرمان غاضبه أيضا من مبابي بسبب رغبته في الرحيل إلى مدريد وأصبحوا لا يريدون استمراره داخل النادي.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن ريال مدريد سيحاول الدخول في مفاوضات رسمية خلال الفترة القادمة لضم مبابي في الصيف.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بنهاية عام 2022.