رياضة | شوبير: عبد الله السعيد فاكهة الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير: عبد الله السعيد فاكهة الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الإعلامي أحمد شوبير اللاعب الأفضل في الكرة المصرية الفترة الحالية .

وفوجئ شوبير بضيفه مفيد فوزي في أولى حلقات برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف إم يباغته بالعديد من الأسئلة على الهواء .

وسأل مفيد فوزي عن من يكون اللاعب الذي يطلق عليه "فاكهة الكرة المصرية" في الجيل الحالي من النجوم المحليين ليختار شوبير عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز .