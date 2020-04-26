رياضة | الأهلي يدرس بجدية الحصول على خدمات إيريك تراوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس بجدية الحصول على خدمات إيريك تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الأهلي، شكل التفاوض المقرر عقده مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري، جوكر فريق بيراميدز، حيث يدرس جهاز الكرة بالنادي، التفاوض مع بيراميدز بشكل رسمي لضم اللاعب.

وكشفت مصادر أن اللاعب نال إشادة البعض من جهاز الكرة للمارد الأحمر، وينتظر قرار السويسري رينيه فايلر، بشأن إن كان يحتاجه معه في صفوف الشياطين الحمرأو صرف النظر عن ضمه في الفترة المقبلة.

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ويمتلك تراوري إمكانيات فنية كبيرة من خلال القدرة على اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيسر والجناحين ورأس الحربة، وتحت رأس الحربة وخط الوسط.

ويشار أن اللاعب البوركيني لعب ضمن صفوف الأندية المصرية طيلة الأربع سنوات الماضية، حيث انتقل لنادي أسوان في موسم 2015 /2016، ثم لنادي مصر المقاصة في موسمين متتالين من حتى عام 2018، ومنها إلى صفوف نادي بيراميدز في موسم 2018/2019.