رياضة | حقيقة تفاوض الأهلي مع البلايلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تفاوض الأهلي مع البلايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت مصادر من داخل جهاز الكرة بنادي الأهلي، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن الدخول في مفاوضات مع مهاجم أهلي جدة السعودي، يوسف البلايلي.

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وتم تأكيد أن الأهلي لم يفاوض البلايلي، وما تردد بشأن ذلك غير صحيح، وذكرت المصادر: "ليس كل لاعب يتم عرضه على الفريق يتفاوض الأهلي معه بشكل رسمي، وفايلر لم يطلب ضم البلايلي من الأساس خلال الفترة الماضية".

ويشار أن الأهلي يبحث بالوقت الحالي عن ضم بديل للاعب رمضان صبحي، لقرب انتهاء عقده ومن المرجح عودته لفريقه الأصلي هدرسفيلد تاون، بعد تعثر المفاوضات مع الثنائي كينو وسيرينو.