رياضة | فاران يترقب موقف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر فاران يترقب موقف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل رافائيل فاران قلب دفاع ريال مدريد بعيد ميلاده الـ 27 لكنه ما زال ينتظر تجديد عقده في النادي الملكي خاصة بعد أن لعب أكثر 3000 دقيقة وسجل أربعة أهداف.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن فاران ينتظر تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 على الرغم من أن النادي لم يتحرك لإنهاء هذا الملف حتى الآن.

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وأشارت إلى أن أن فاران لا زال يحظى بإهتمام أندية بارزة مثل باريس سان جيرمان ومن المنتظر أن يستمر لسنوات طويلة، خاصة في ظل حاجة الفريق الكبيرة له، مع تقدم سيرجيو راموس في العمر.

من الجدير بالذكر أن فاران انضم لريال مدريد في عام 2011، قادماً من نادي لينس الفرنسي، مقابل مبلغ 10 ملايين يورو.