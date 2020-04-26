6.5 مليون يورو.. قصة طريفة عن زين الدين زيدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، كان سيستمر داخل المستطيل الأخضر لمدة عامين إضافيين بقميص نادي ريال مدريد الإسباني بسبب مزحة كادت أن تصبح حقيقة.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد أعلن نجم خط وسط “الميرنجي” آنذاك زين الدين زيدان اعتزاله اللعب في 7 مايو 2007 عقب مباراة جمعت ريال مدريد مع ضيفه فياريال على استاد سانتياجو برنابيو.

زيدان وقتها كان يبلغ من العمر 34 عاما ويتبقى في عقده عام آخر مع “البلانكوس” غير أنه فضل الاستعجال في اعتزال كرة القدم.

صحيفة “اس” الإسبانية ذكرت قصة طريفة نقلتها عن ظهير ريال مدريد السابق البرازيلي سيسيرو جواو دي سيزاري المعروف باسم سيسينيو، حيث أن جميع لاعبي “العملاق المدريدي” كانوا متأثرين جدا بقرار زيدان الاعتزال.

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سيسينو قال في لقاء مع شبكة تلفزيونية أمريكية: كنا, متأثرين جدًا في مباراته الأخيرة، إذ كان أحد الأساطير التي قررت الاعتزال، في تلك الأثناء دخل رئيس النادي فلورينتو بيريز غرفة الملابس وصافح الجميع لاعبًا لاعبًا، ولكن ما حدث بعد ذلك لا يُمكن نسيانه.

وأضاف، كان أعلى راتب في ريال مدريد في تلك الفترة تُقدر قيمته بـ 6.5 مليون يورو، وعندها مزح روبينيو قائلًا: أيها الرئيس، زيزو يقول إنه إذا وقع على عقد مدته عامين مقابل 6.5 مليون يورو لن يعتزل.

وعندها ضحك الجميع، بحسب سيسينو، لكن بيريز قال بجدية: إذا كان زيدان يُريد ذلك فسأجلب له العقود لكي يوقع عليها الآن، لتصبح الكرة الآن في ملعب زيدان الذي فكر للحظة ثم نظر وقال: “لا، لا.. لا أريد المزيد”.

تجدر الإشارة إلى أن زيدان حقق مع ريال مدريد كلاعب العديد من الإنجازات أهم لقب الدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا في العام 2002 بعد سجل هدفا أسطوريا في المباراة النهائية التي جمعت الفريق الملكي مع فريق باير ليفركوزن الألماني وانتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 2-1.