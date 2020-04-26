شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يهاجم لاعبي الدوري المصري: لا تحتاجوا للأموال للظهور مع رامز جلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد مدرب نادي وادي دجلة، محمد عبد الواحد، ظهور لاعبي كرة القدم المصرية في برنامج المقالب، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

وكتب عبد الواحد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بصراحة عيب جداً على كل الفنانين ونجوم الكرة ظهورهم وبهدلتهم في برنامج رامز جلال، علشان شويه فلوس، مع احترامي لكم أنتم مش محتاجين فلوس، سيبو الكلام ده لواحد غلبان ومحتاج للفلوس علشان يعالج بيها حد عزيز عليه، فبيضطر يقبل بالمهانة، مع أني رافض للمبدأ من الأساس بس ده على الأقل هيبقى عنده عذر، لكن أنتو مفيش أي عذر ليكم إنكم تقبلوا بالمهانة والتهزيق". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب يهاجم لاعبي الدوري المصري: لا تحتاجوا للأموال للظهور مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.