شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا مدافعاً عن رونالدينيو: «خطأه أنه محبوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا عن النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي يواجه اتهامات باستخدام وثائق سفر مزورة للدخول إلى باراغواي.

وقال مارادونا لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «ما حدث لصديقي رونالدينيو أحزنني.. إنه ليس مجرماً».

وأوضح: «ذهب رونالدينيو إلى باراغواي من أجل العمل فقط، خطأه هو أنه محبوب، إنه صديقي وسأدعمه حتى الموت».

وكانت السلطات في باراغواي قد أفرجت عن رونالدينيو، وشقيقه روبرتو، أخيراً عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد دفع كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار، وفرضت المحكمة الإقامة الجبرية على الشقيقين في أحد فنادق العاصمة أسونسيون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مارادونا مدافعاً عن رونالدينيو: «خطأه أنه محبوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.