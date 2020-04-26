شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام حول عودة الدورى الألمانى فى مايو بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتائج استطلاع للرأى معارضة غالبية كاسحة من الألمان لجزء من خطط رابطة الدورى الألمانى المتعلقة باستئناف الموسم فى ظل أزمة كورونا الحالية.

وتعتزم الرابطة استئناف الدورى فى مايو المقبل بإقامة مباريات بدون جمهور. وتقضى خطط الرابطة بأنه فى حال ظهور حالات إصابة بالفيروس المستجد فى فريق ما، يوضع اللاعبون المصابون فقط فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذى أجراه معهد «ديامب» لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى (إيه. آر. دي) أن 90% من الألمان يؤيدون وضع الفريق بأكمله قيد الحجر الصحى فى حال ظهرت به حالات إصابة بكورونا. وجرت العادة أن يتم التوصية بوضع جميع الأشخاص المخالطين قيد الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى حال ظهور حالة إصابة بكورونا.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع معارضة 61% من الألمان لخطط الرابطة لإخضاع اللاعبين لفحص دائم حيث أعرب المعارضون عن اعتقادهم بأن تكاليف إجراء اختبارات منتظمة للفرق بهدف تجنب وقوع العدوى، غير مبررة، فيما أعرب 34% فقط عن اعتقادهم بأن هذه التكاليف لها ما يبررها، وكان هذا الجانب من خطة الرابطة والمتعلق بإجراء الاختبارات المنتظمة، قد أثار انتقادات خلال الأيام الماضية. ومن جانبه، اكد ألفونس هورمان، رئيس الاتحاد الألمانى للرياضات الأوليمبية، أهمية برامج الإنقاذ للرياضة، فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس «كورونا» المستجد. وقال هورمان، خلال تصريحات عبر شبكة «زد دى إف» الألمانية التلفزيونية: «نتحرك مع رجال السياسة على كافة الأصعدة، فيما يتعلق ببرامج المساعدة».

وواصل: «إذا لم يحدث هذا، لن تعود الرياضة الألمانية بكل تنوعها وإمكانياتها مثلما كانت.. ما من أحد فى بلدنا يمكنه أن يرغب بهذا».

ولدى سؤاله عن المساعى المبذولة لاستئناف موسم كرة القدم، من خلال إقامة المباريات بدون جماهير، أجاب هورمان بدبلوماسية: «يمكن أن يكون لديك تفهم لكل الأوضاع».

وتابع: «من ناحية، هناك الحق المشروع لرابطة الدورى الألمانى والأندية، فى استئناف الموسم تدريجيا.. لكن هناك أيضا من ينتقدون ذلك». وأكد هورمان أنه يأمل فى أن يكون من الممكن، اتباع وتطبيق مبدأ يجلب المنافع فى النهاية، أكثر مما يضر كرة القدم.

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