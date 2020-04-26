شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لضم «كوريا» تحسبًا لرحيل مانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى ليفربول لإبرام صفقة هجومية مميزة من الدورى الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «ميرور»، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يبحث عن لاعب احتياطى لساديو مانى، لكن بشرط أن يكون صاحب جودة عالية.

وأشارت إلى أن ليفربول حدد خواكين كوريا نجم لاتسيو، كهدف أساسى لدعم هجوم الريدز خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كوريا من أبرز المواهب المثيرة فى الكالتشيو، كما أنه قد يكون متاحًا فى الميركاتو المقبل نظير 20 مليون جنيه إسترلينى فقط، عقب أزمة كورونا.

ساديو ماني - صورة أرشيفية

وقالت إن كوريا يلعب كمهاجم ثانٍ، لكنه يستطيع أيضًا تأدية دور الجناح الأيسر ولاعب الوسط المهاجم.

وأضافت أن كوريا مناسب تمامًا لمشروع كلوب، حيث إن عمره 25 عامًا كما يتمتع بسرعة فائقة ستساعد ليفربول على مواصلة النجاح فى المرتدات. وذكرت أن الشرط الجزائى فى عقد كوريا يبلغ 72 مليون جنيه إسترلينى، لكن ليفربول سيعمل على إغراء لاتسيو بالتخلى عن امتلاك نسبة 30% من أى بيع مستقبلى للويس ألبيرتو، نجم النسور الحالى والريدز سابقًا.

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