شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف هوية أفضل صفقة أبرمها منذ توليه قيادة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن هوية اللاعب الذي يعتبره أفضل صفقة أبرمها خلال توليه القيادة الفنية للريدز.

وكان «كلوب» قد أجرى العديد من الصفقات الناجحة وعلى رأسها التعاقد مع محمد صلاح من روما وساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون.

وأوضح الألماني، في حواره مع إذاعة «بيور فوتبول» أن أفضل صفقة بالنسبة له لم يشتريها بل قام بتصعيدها من الأكاديمية وهي انضمام الظهير الأيمن ترينت أليكساندر-أرنولد للفريق الأول.

وقال «كلوب»: «لم نضطر لشرائه ولكن مساعدي بيب ليندرز أحضره لي وقال (هو لعب معي في المركز رقم 6 وفي قلب الدفاع وعلى الجناحين الأيمن والأيسر)».

وأضاف: «حين أتى إلينا كانت لديه مشكلة واحدة، لم يكن جاهز بدنيًا، ولكنه كان طفلًا لذا لم يكن جاهز بدنيًا ولكننا رأينا مباشرة أنه لا شك في مهاراته الكروية».

واردف الألماني: «كان علينا العمل على لياقته البدنية ولكنه اتخذ خطوات بنفسه كانت لا تصدق حقًا وكان من اللطيف رؤيتها ثم ارتكب أخطاء ولم يستسلم».

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