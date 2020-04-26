شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدخل صراع التعاقد مع «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ليفربول الإنجليزى يسعى بقوة إلى تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، بعد الخروج من دورى أبطال أوروبا هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى من دور الـ16.

وقالت الصحيفة إن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تواصل مع والد الفرنسى كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى أنفيلد خلال الصيف المقبل، حيث ارتبط النجم الفرنسى بالرحيل عن ملعب الأمراء خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبلة، وسط اهتمامات من جانب كبار أندية أوروبا على رأسهم ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى إلى جانب محاولات على استحياء من جانب نادى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألمانى تواصل مع والد مبابى فى مكالمة هاتفية للسؤال عن نيته فى الانتقال إلى ليفربول، ومحاولة الحصول على خدماته فى الموسم المقبل، والذى يسعى لمواصلة تحسين مستوى فريقه وتطويره بالتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، الذى سجل 30 هدفًا لباريس سان جيرمان هذا الموسم سواء فى بطولة الدورى الفرنسى أو دورى أبطال أوروبا.

وكان مبابى قد خرج بتصريحات من قبل مؤكدًا حلمه منذ الطفولة باللعب لفريق ليفربول، كما أشار إلى أنه يلعب فى «البلاى ستيشن» بفريق الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال مبابى إلى ليفربول أو ريال مدريد قد تصل إلى ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترلينى ويكون أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.

مبابي - صورة أرشيفية

على جانب آخر، كشفت شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية، أن نادى ليفربول سوف يفكر كثيرا قبل بيع مدافعه الكرواتى ديان لوفرين، خلال سوق الانتقالات المقبلة، نظرا للعلاقة القوية التى تربط اللاعب مع النجم محمد صلاح، مشددة على أن إدارة الريدز ستنظر إلى علاقة الصداقة القوية بين الفرعون المصرى، وزميله الكرواتى ديان لوفرين، قبل اتخاذ قرار بيع الأخير، خلال الميركاتو المقبل.

أضافت أن المدافع الكرواتى أفضل أصدقاء النجم المصرى داخل الريدز، ومن الممكن أن يؤثر هذا الأمر على معنويات محمد صلاح حال رحيل زميله، حيث تسعى العديد من أندية الدورى الإيطالى للحصول على خدمات ديان لوفرين، خلال سوق الانتقالات المقبلة، مثل روما ولاتسيو.

وأوضحت الصحيفة أن لوفرين لا يشارك مع ليفربول بصفة مستمرة خلال الفترة الأخيرة بسبب تفضيل المدرب الألمانى للثنائى جو جوميز وجويل ماتيب بجانب الصخرة الهولندية فيرجيل فان ديك.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس.