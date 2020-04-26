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شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو سر رقم «240».. محمد صلاح يشارك متابعيه بصورة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، صورة ضمن خاصية «آستوري» عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»، تظهره وهو يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.
وأرفق «الفرعون» الصورة مدوب عليها رقم 240، في إشارة إلى عدد مرات ممارسة التمرين الذي كان يؤديه.
ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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