شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: هيجواين حائر بين والدته و «السيدة العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش جونزالو هيجواين في موقف حساس مع يوفنتوس، وذلك بعدما عاد المهاجم إلى الأرجنتين بسبب جائحة فيروس «كورونا»، والآن من غير الواضح ما إذا كان سيعود إلى إيطاليا للعب ما تبقى من الموسم مع البيانكونيري.

وفقا لـ«توتوسبورت»، عانت والدته نانسي زاكارياس من مرض لفترة طويلة، والبقاء معها سيكون أولوية لبيبيتا فوق كرة القدم.

المهاجم يفكر في قراره، والنادي ليس لديه إجابة عما إذا كان سيعود أم لا عندما يستدعي اللاعبين الموجودين في الخارج للعودة إلى التدريب.

بالنظر إلى هذا الوضع، يقترح توتوسبورت ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لموقف هيجواين: العودة إلى إيطاليا وإنهاء الموسم، وعدم العودة بإذن من يوفنتوس أو بدون إذن، والبقاء في الأرجنتين وأن نادي تورينو يقرر إنهاء عقده لعدم التزامه.

قبل أيام، وضعته الصحافة الإيطالية في قائمة يوفنتوس القابلة للرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة على الرغم من أن المهاجم لديه عقد حتى النهاية النظرية للموسم المقبل.

وغادر جونزالو هيجواين إيطاليا عندما كان اللاعبون والعديد من موظفي يوفنتوس في الحجر الصحي، بعد إيجابية تحليل فيروس كورونا الخاص بثنائي الفريق روجاني وماتويدي.

تم اعتراض الأرجنتيني من قبل الشرطة ولكن كان لديه شهادة بأن نتيجة العينة الخاصة به سلبية، وسمحت له بالمغادرة على متن طائرة خاصة لا يمكنها الطيران مباشرة إلى الأرجنتين ويجب أن تتوقف في فرنسا وإسبانيا.

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وسمح يوفنتوس بالرحلة، والآن في انتظار عودة محتملة لا يوجد فيها شيء واضح.