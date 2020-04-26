شكرا لقرائتكم خبر عن فاران ينتظر التجديد.. وسان جيرمان يترقب موقف الريال من اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الفرنسي رافاييل فاران يوم أمس بعيد ميلاده الـ27، وذلك في ظل تقديمه أحد أفضل مواسمه كلاعب في ريال مدريد، لقد تجنب الإصابات، وكان أدائه أكثر من رائع، وسجل أربعة أهداف (تعادل الحد الأقصى له، من 2016-17) وصنع هدف مرة واحدة.

وبعد المباراة النهائية المضطربة في دوري أبطال موسم 2018-19 بسبب اهتمام باريس سان جيرمان، قرر الاستمرار في مدريد، لكن الأشهر القليلة القادمة ستكون مهمة، حيث ينتهي عقده في عام 2022، وكما علمت «آس»، لا توجد أي مفاوضات لتجديد عقده حتى الآن.

يتجه الفرنسي إلى مرحلة حاسمة لتحديد مستقبله، بالنسبة للاعبين الذين تنتهي عقودهم بعد عامين، يجب أن تبدأ فترة الحديث عن التمديد قريبًا، لكن يوقف فيروس كورونا التاجي أي خطة، ولكن إذا لم يتم تسوية الأمر وقرب نهاية عام 2020، سيكون فاران هدفًا لإغراءات عدة أندية أخرى.

وتعتبر الأندية والوكلاء أن لاعب كرة القدم الذي يدخل آخر 18 شهرًا من العقد بدون اتفاق لديه فرصة كبيرة للرحيل وقبول عرض مالي مغر، خاصة أن عملية الانتقال ستكون مجانية ولن يحصل فريقه على شيء.

ريال مدريد، في ظل تلك الظروف يتعامل مع الأوقات بشكل جيد للغاية، لم يقم حتى بإجراء المكالمة الأولى حتى الآن، ولكن هناك مجال وثقة في العلاقة مع فاران وأن وضعه التعاقدي ليس حرجًا، على الرغم من أن اللاعب كان يفكر في الرحيل قبل عام.

في أبريل عام 2019، وضع باريس سان جيرمان الفرنسي أجهزته للعمل من أجل التفاوض مع للاعب رقم 5 في صفوف ريال مدريد، كما تفاوض مانشستر يونايتد أيضًا مع فاران، وذلك بعدما أعلن الدولي الفرنسي عن رغبته في خوض تحد جديد.

وحينها فكر فاران في مغادرة البرنابيو، حيث فاز بكل شيء وحيث وصل قبل ذلك بثماني سنوات، في النادي علمنا حينها أن المشكلة لن تكون أموالًا، لذلك لم تتم مناقشة التجديد، لكن الفرنسي كان أكثر تأثرًا بفكرة، كما يقال الآن، التخلي عن منطقة الراحة الخاصة به، وتجربة نفسه في مغامرة أخرى.

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في تسعة مواسم ارتدى فيها القميص الأبيض، حصل فاران على العديد من الألقاب، وهي: أربعة دوري أبطال، ولقبين في الدوري، وكأس الملك، وأربعة بطولات كأس العالم للأندية، وثلاثة كؤوس سوبر أوروبية وثلاثةسوبر محلي، كما توج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في 2018 في روسيا.

المصدر: آس الإسبانية