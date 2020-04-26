شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سموحة يقرر غلق باب العضوية نهائيًا ابتداءًا من يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إغلاق باب العضوية في النادي اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

كما أعلن «عامر» عن مشروع نادي سموحة الجديد، والذي يضم جراچا متعدد الطوابق (4 أدوار) يستوعب 430 سيارة، ومساحة تجارية 1260 مترا مربعا، ومجمعا متعدد الأغراض ( قاعة مؤتمرات) بمساحة 2400 متر مربع، ومنطقة مطاعم مفتوحة على مساحة 1260 مترا مربعا، وصالة مغطاة بمساحة 2000 متر مربع، بمدرجات تسع 1500 مشاهد، والصالة مضاءة من الخارج على طريقة اليانز أرينا (الملعب الرسمي لبايرن ميونخ).

وأعلن عامر الانتهاء من مزايدة محطة الوقود على سور النادي بشارع 14 مايو، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول الدخل الصافي لنادي سموحة من إيجار هذه المحطة طوال الخمسة عشر عاما القادمة.