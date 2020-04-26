- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يؤجل تجديد عقد تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
تجمدت عملية تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر نادي برشلونة أنها ليست أولوية، بسبب الوضع الاقتصادي للمؤسسة نتيجة الجائحة، إلا أنه اعتبرها استراتيجية. جاء هذا في صحيفة سبورت في عددها الصادر الأحد، نقلاً عن اتصال بين "البرسا" وممثل اللاعب، جيرد فوم بروخ، الذي نقل له النادي أنه غير مستعد في الوقت الحالي، بانتظار اتضاح الأمور، لتقديم عرض نهائي للحارس. وينتهي العقد الحالي لتير شتيغن مع برشلونة في 30 يونيو(حزيران) 2022، لكن "البلاوغرانا" لديه النية لاستمرار الحارس، نظراً للأداء الممتاز الذي قدمه الألماني (27 عاماً) منذ انضمامه لقلعة الكامب نو في موسم 2014-2015.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يؤجل تجديد عقد تير شتيجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.