شكرا لقرائتكم حقيقة ترشيح خالد جلال لنجم نادى مصر علاء عطا للانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، أنباء حول ترشيح خالد جلال المدير الفنى الحالى لنادى مصر والسابق للزمالك، علاء عطا ظهير فريقه الحالى للانضمام إلى الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة فى ظل بحث الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد.

وأوضح مصدر مقرب من خالد جلال إنه لم يقم بترشيح اللاعب إلى الزمالك، متابعا أنه حال سؤاله من قبل مسؤولي قلعة ميت عقبة حول اللاعب سيوضح وقتها رأيه الفنى فى المسألة.

يذكر أن إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر قد تم ترشيحه إلى الزمالك من قبل وكلاء اللاعبين ويدرس الأبيض الموقف بشأنه فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل البحث عن تعزيز بدائل خط الوسط.

Advertisements

وقرر مسؤولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبى الفريق فى الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى فى البلاد، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا وجاء تأجيل مسؤولى الزمالك لذلك الملف بعدما قامت إدارة النادى من قبل بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووقع اللاعب على عقود مع النادى حتى موسم 2024.

وكان الزمالك يخطط لتمديد وتعديل عقود عدد من لاعبيه، أمثال عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بخلاف التجديد لحازم إمام ظهير أيمن الفريق، إلا أن توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى حال دون ذلك.

فيما لجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.