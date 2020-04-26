شكرا لقرائتكم الأهلى يتابع مع مسئولى الجبلاية سيناريوهات عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصالات مع نظراؤهم في إتحاد الكرة من أجل معرفة تطورات بطولة الدوري وإمكانية عودتها بعد تجميدها مؤخراً على خلفية "جائحة" كورونا التى تجتاح العالم كله حالياً.

وتشهد الفترة الحالية جدلاً بشأن مصير بطولة الدوري إذ تُطالب بعض الأندية بإلغائها بدعوى عدم وجود وقت لاستئنافها بعكس الحال مع أندية أخرى وفي مقدمتها الأهلي الذي يرفض فكرة إلغاء المسابقة ويُصر على إستكمالها.

ويُتابع مسئولو الأهلي مع نظرؤاهم في الجبلاية تطورات قضية الدوري في ظل رغبة دول أوربية كُبرى عودة البطولات المحلية رغم مٌعاناتها من وباء "كورونا" وهو ما فتح باب الأمل أمام الدوري المصري للعودة مرة أخرى.

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على صعيد متصل ، أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" في قناة أون تايم سبورت 2 : لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل : اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.