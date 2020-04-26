شكرا لقرائتكم موقع تونسي يسلط الضوء على رفض معلول الرحيل عن الأهلي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط موقع فوت 24 التونسي، الضوء على رفض لاعب نسور قرطاج على معلول الرحيل عن فريقه الحالي الأهلي للزمالك في أحد البرامج الكوميدية.

وأثار على معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس حالة من الجدل بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية الرمضانية ليلة أمس السبت.

وداعب معلول جماهير الأهلي بعدما خيره مقدم برامج المقالب بين اللانتقال للزمالك أو التعرض للثعبان خلال الحلقة، فرد معلول بأنه يفضل لدغة الثعبان على اللعب للفريق الأبيض.

وتناقلت الجماهير الأهلاوية كلام معلول بفرحة عارمة للتدليل على انتماء اللاعب التونسي للمارد الحمر وحبه الشديد للقميص الأهلاوي وتفضيله عن أي نادي أخر.

وقال الموقع التونسي تحت عنوان الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول، أن تصريحات اللاعب أسعدت جماهير الأهلي.

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معلول

أكد على معلول في الحلقة، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادي، لافتًا إلى إنه لا يفكر فى الرحيل، أضاف إنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلي وجماهيره، قائلاً: "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع ظهير أيسر الأهلي حديثه، فى برنامج رامز جلال، مؤكدًا إنه على علاقة قوية مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدي النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة وإنه لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالمسائل الشخصية ولا دخل له فيها.

وأشاد الدولى التونسى، بموهبة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، حيث أطلق عليه لقب "المعلم" نظرًا لتمتعه بموهبة عالية وامكانيات كبيرة فى مركز صناعة اللعب.