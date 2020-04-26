شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على 9 أعضاء فى المجلس المنتخب المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تحديدعدد المجلس في الانتخابات المقبلة ليكون 9 مرشحين بدلًا من 11 كمًا كان في اخر دورتين .

تقرر ان يكون عدد المجلس الجديد 9 وهم الرئيس ونائب الرئيس و 6 رجال و مقعد للمرأة بعد ان طلبت مندوبة الاتحاد الدولي ان يكون هناك مقعدين للمرأة في حالة كون المجلس الجديد من 9 أعضاء .

من ناحية اخري ،استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على المنصب، بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس .

كما تم الاستقرار داخل اللجنة الخماسية على أنه لا يحق للشخص الترشح على نفس المنصب الذى قضى فيه 8 سنوات حتى لو لم يترشح فى دورة جديدة بعد الـ8 سنوات .

Advertisements

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف "، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا فى تصفيات امّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 يونيو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجرى.

كما يفكر اتحاد الكرة فى منح فرصة لانتهاء الموسم الجارى حتى شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، على ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر على أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، فى ظل الراحة السلبية التى يحصل عليها اللاعبون حاليا.